شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف بعد التتويج بالعاشرة: معدن الرجال يظهر في الأوقات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بحصد فريقه للنجمة العاشرة، بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على كايزر تشيفز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة، وقال أيمن أشرف عبر قناة الأهلي: الحمد لله على التوفيق الكبير، وأشكر مجلس الإدارة على الدعم البير وأهنئ جمهور الأهلي العظيم مثلما يقولون "على الحلوة والمرة معاه" وأهنئ كل اللاعبين سواء الموجودين في مصر أو معنا في المغرب، ومعدن الرجال يظهر في الأوقات الصعبة.

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، وأخير نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.