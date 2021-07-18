شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: الفرقة كلها بتضغط بس هي جت في أيمن وبقى تريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن اللقطة الشهيرة التي تداولها رواد السوشيال ميديا بتعليماته لأيمن أشرف زميله بالفريق، بالضغط على المنافس، وقال الشناوي في تصريحات لقناة الأهلي: الفرقة كلها بتضغط مش هو لوحده وبقول لهم كلهم يضغطوا، بس هي جت في أيمن وبقى تريند، من حق الجماهير تقول ما تريده، كلنا واحد وفريق واحد، مثلما وعدناكم حصدنا العاشرة والسوبر الأفريقي ونركز في الدوري واللاعبين يستحقون هذا.

وأضاف: أهنئ مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني هذه الإنجازات لا تتحقق إلا بالاجتهاد، وسنفكر في القادم، كانت بطولة صعبة، ومن يريد أن يحصد البطولة لا يفكر من سيواجه، واجهنا أقوى الفرق مثل صن داونز، ولكن اللاعبين كلهم على قلب واحد واللاعبين الكبار كلهم يقومون بدورهم.

وتابع: شرف كبير جدا أن أكون موجودا مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو وأشكر شوقي غريب على منحي الفرصة، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، ولاعبو المنتخب الأوليمبي أبطال أفريقيا وأتمنى أساعدهم، وهم لاعبون كبار وهم من حصدوا البطولة ورايحين نساعدهم.

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، وأخير نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.