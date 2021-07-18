شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: لاعبو الأهلي يستحقون اللقب الأفريقي عن جدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالمغرب.
وأضاف قمصان: «لاعبو الأهلي كان لديهم إصرار على تحقيق إنجاز كبير من خلال الفوز باللقب والسير على خطى الأجيال التي استطاعت أن تسطر اسمها بحروف من ذهب من خلال التتويج بدوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي».
وأشار المدرب المساعد إلى أن لاعبي الأهلي كانوا الأكثر إصرارًا على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز، وكللوا جهودهم خلال مشوار البطولة من خلال الفوز عن جدارة واستحقاق باللقب.
وأوضح قمصان أن الجهاز الفني توقع أن يلعب فريق كايزر تشيفز بتكتل دفاعي، وأن حالة الطرد لفريق كايزر تشيفز جاءت في توقيت مهم، واستطاع الفريق أن يسجل ثلاثة أهداف ويحسم الفوز بالمباراة واللقب.
وشدد على أن الجهاز الفني أكد للاعبين ضرورة التعامل بجدية مع المباراة حتى في حالة تسجيل هدف، من خلال مواصلة اللعب ومواصلة البحث عن إضافة المزيد من الأهداف.
وأهدى قمصان لقب البطولة لوالدته التي فارقت الحياة أثناء وجوده مع الفريق في مباراة السوبر الإفريقي بقطر أمام نهضة بركان، كما أهدى اللقب إلى رئيس النادي، على المجهود الكبير الذي بذله طيلة الفترة الماضية.