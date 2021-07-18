شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: لاعبو الأهلي يستحقون اللقب الأفريقي عن جدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز ‏الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف ‏دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالمغرب. ‏

وأضاف قمصان: «لاعبو الأهلي كان لديهم إصرار على تحقيق إنجاز كبير من خلال الفوز ‏باللقب والسير على خطى الأجيال التي استطاعت أن تسطر اسمها بحروف من ذهب من ‏خلال التتويج بدوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي».‏

وأشار المدرب المساعد إلى أن لاعبي الأهلي كانوا الأكثر إصرارًا على تحقيق الفوز أمام ‏كايزر تشيفز، وكللوا جهودهم خلال مشوار البطولة من خلال الفوز عن جدارة واستحقاق ‏باللقب.‏

وأوضح قمصان أن الجهاز الفني توقع أن يلعب فريق كايزر تشيفز بتكتل دفاعي، وأن حالة ‏الطرد لفريق كايزر تشيفز جاءت في توقيت مهم، واستطاع الفريق أن يسجل ثلاثة أهداف ‏ويحسم الفوز بالمباراة واللقب. ‏

وشدد على أن الجهاز الفني أكد للاعبين ضرورة التعامل بجدية مع المباراة حتى في ‏حالة تسجيل هدف، من خلال مواصلة اللعب ومواصلة البحث عن إضافة المزيد من الأهداف. ‏

وأهدى قمصان لقب البطولة لوالدته التي فارقت الحياة أثناء وجوده مع الفريق في مباراة ‏السوبر الإفريقي بقطر أمام نهضة بركان، كما أهدى اللقب إلى رئيس ‏النادي، على المجهود الكبير الذي بذله طيلة الفترة الماضية.‏