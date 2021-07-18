شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان مهنئا الأهلي بالنجمة العاشرة: دافع لتحقيق إنجازات جديدة في اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مرجان، نائب رئيس شركة استادات، أنه كان واثقا في فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا قبل مباراة كايزر تشيفز، وقال مرجان عبر قناة الأهلي: مبروك للأهلي وجماهير وأعضاؤه ومجلس إدارته، البطولة العاشرة ناتج جهد 4 سنوات لمجلس الإدارة من أول اليوم في النادي، وعدنا مرة أخرى للانتصارات والجيل الذهبي في الكرة المصرية.

وقال: أتوقع أن هذا الإنجاز سيكون حافز لإنجازات مصرية أخرى في اليابان، الجماهير هتعيد وهي مبسوطة، وكنت أثق في فوز الأهلي بثلاثة أو أربعة أهداف.

واختتم: الأهلي أكثر ناد وصل نهائي أفريقيا في آخر 25 سنة، وأكثر نادي حصد البطولة، ونقول للجميع اجتهدوا وربنا هيحققلكم النتيجة التي تريدونها.

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، وأخير نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.