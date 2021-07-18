شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" المدينة الخامسة الشاهدة على تتويج الأهلي بلقب الأميرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم فريق مدينة كازابلانكا المغربية لقائمة المدن الشاهدة على تتويج النسور الحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد مركب محمد الخامس، حيث نجح الأهلي في الاحتفاظ بلقب الأميرة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي وضاف النجمة العاشرة في تاريخه.

وأقيمت المباراة النهائية في مدينة كازابلانكا المغربية وفقا لقرار الكاف السابق بتحديد ملعب محمد الخامس لاستضافة المباراة النهائية وفقا لقرار الكاف منذ النسخة الماضية باعتماد النهائي من مباراة واحدة في احدى المدن التابعة لدول القارة السمراء.

وسبق أن تُوج الأهلي باللقب الأفريقي في 4 مدن لتكون مدينة كازابلانكا هي المدينة الخامسة التي يرفع فيها النسور الحمر كأس الأميرة الإفريقية.

ورفع الأهلي أول كأس من دوري أبطال إفريقيا في مدينة كوماسي في أول لقب قاري بعد الفوز على أشانتي كوتوكو بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب بالقاهرة قبل أن يتعادل في مباراة الإياب بكوماسي بهدف لكل فريق ويتوج بالنجمة الأولى.

وتوج الأهلي بلقب الأميرة الإفريقية في القاهرة 4 مرات نسخ 1987 بعد التعادل مع الهلال السوداني بدون أهداف في مباراة الذهاب بالسودان بدون أهداف قبل أن يفوز في مباراة الإياب بالقاهرة 2/0، ثم لقب 2001 على حساب صن داونز بعد التعادل في مباراة الذهاب ببريتوريا 1/1 ثم الفوز في مباراة العودة بالقاهرة 3 / 0.

وتكرر الفوز بلقب إفريقيا في نسخة 2005 بعد استضافة النجم الساحلي في المباراة النهائية بعد التعادل في موقعة الذهاب بتونس بدون أهداف قبل أن يفوز في مباراة الإياب بالقاهرة بثلاثية نظيفة، وفي نهائي 2013 بعد التعادل مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق قبل أن يفوز بثنائية نظيفة في موقعة العودة على استاد المقاولون العرب.

وآخر تتويج للأهلي كان في مدينة القاهرة عندما تغلب على غريمه الزمالك في نهائي نسخة 2020 في المبارة التي أقيمت على استاد القاهرة ولعبت من مواجهة وحيدة في أول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وهي المباراة التي فاز فيها النسور الحمر بهدفين مقابل هدف في البطولة المعروفة بـ"القاضية ممكن".

فيما توج الأهلي باللقب الإفريقي مرتين في تونس نسخة 2006 بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي في موقعة الذهاب بالقاهرة بهدف لكل فريق قبل أن يفوز على بطل تونس في موقعة الإياب على ملعب رادس بهدف قاتل سجله محمد أبو تريكة في الوقت بدل الضائع.

وتكرر فوز الأهلي بلقب الأميرة الإفريقية على ملعب رادس في نهائي 2012 بعد التعادل مع الترجي التونسي في موقعة الذهاب باستاد برج العرب، قبل الفوز في موقعة العودة برادس بهدفين مقابل هدف.

وأخيرا حقق الأهلي الفوز بلقب إفريقيا خارج القاهرة في نسخة 2008 عندما التقى القطن الكاميروني في موقعة الذهاب بالقاهرة وفاز بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل في مباراة العودة بمدينة جاروا بهدفين لكل فريق ويتوج بالنجمة السادسة في تاريخه.