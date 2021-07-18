شكرا لقرائتكم خبر عن والدة حسين الشحات: بزعل على كل كرة تروح منه.. واللاعب: أهدى البطولة لوالدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى حسين الشحات، لاعب النادى الأهلي، لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا لوالدته وزوجته وكل جماهير الأهلي، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس.

وقال حسين الشحات، في مداخلة بالفيديو مع برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله اللاعيبة كانت مصممة على العودة باللقب وإسعاد جماهير الاهلى، وأهدى البطولة لوالدتى وزوجتى أولادى وأخواتى وجماهير الأهلى".

ومن جانبها، قالت والدة حسين الشحات: "كنت بتابع المباراة وكنت بحزن جدا على كل كرة تروح منه وعاوزاه يسجل ويفوز، وكنت بخاف لما يقع أو حد يخش عليه".

واكتسح النادى الأهلى فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.