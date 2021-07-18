شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: شعرت باقتراب العاشرة بعد الهدف الثاني في كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز.

وقال أيمن أشرف، في تصريحات خاصة: أهدي هذا الفوز إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجماهير الأهلي العظيمة وأمي وشقيقتي رحمهما الله.

وأوضح أنه شعر باقتراب التتويج بالنجمة العاشرة بعد الهدف الثاني الذي سجله محمد مجدي أفشة.

وأشار أيمن أشرف إلى أن طرد «هابي»، لاعب كايزر تشيفز في نهاية الشوط الأول صعّب الأمور كثيرا على المنافس.

وأكد لاعب الأهلي أن الفوز بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي دافع قوي من أجل زيادة حصيلة النادي من البطولات المحلية والقارية.