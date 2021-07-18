شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أفشة: حبه للكرة هيوصله لأبعد من كده وهيحقق كل البطولات وبقوله "الحداشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت والدة محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلى، أن حب ابنها لكرة القدم سيقوده إلى أبعد من المستوى الذى يظهر عليه مع النادى الأهلى، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس.

وقالت والدة أفشة خلال لقاء مع مراسل برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محمد مش بيبخل علينا بحاجة ودائما بدعيله أن ربنا يكرمه ويزيده وطول ما هو في النادى الأهلى هيجيبلهم كل البطولات وهو هيكون السبب فيها".

وأضافت والدة أفشة: "كان حلمى أن أشوف أفشة في التليفزيون فكان بيقولى كله على الله يا أمى، ونفسى أشوفه بيلعب ويسكمل فرحته ويا ريت يديله إجازة علشان نفرح به بقاله 3 سنوات مش في إجازة وبقوله الحداشر يا أفشة".

واكتسح النادى الأهلى فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.