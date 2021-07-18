الأهلي: نعلم احتياجات الفريق للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

صرح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه يعلم احتياجات فريق الكرة في الموسم الجديد، مشددًا أنه يعمل على تلبية هذه الطلبات.

وأضاف توفيق في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد :"الجيل الحالي تأسس في ثلاث سنوات، والحمد لله على اللقب الأفريقي العاشر".

وواصل :"هذا الجيل بداية جيل تاريخي جديد للنادي الأهلي للسنوات المقبلة".

وأشار :"ليس معنى وجود نجاحات أننا لا نرى القصور الموجودة في الفريق، نعلم احتياجات فريق كرة القدم ونعمل على تلبيتها".

وأنهى :"أي نادي في العالم بيكون طبيعي يحدد أولوياته واحتياجاته من الصفقات في الموسم القادم وما يليه".

جدير بالذكر أن الأهلي توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".