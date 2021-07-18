إكرامي: الجيل الحالي أثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت التاريخ في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حرص شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي، على تهئنة نادي السابق بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد.

وكتب إكرامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"مبروك للنادي الأهلي ولجماهيره العظيمة البطولة الأفريقية العاشرة، انجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير، دائماً وأبدًا يبقي الاهلي سبب رئيسي في إسعاد الملايين، ألف مبروك لأبطال أفريقيا".

واستطاع الأهلي أن يواصل تربعه على صدارة الأندية الأكثر تتويجًا في البطولة الأفريقية بعد التتويج باللقب الأفريقي العاشر من حيث مسابقة دوري أبطال أفريقيا.