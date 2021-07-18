عِشقْ الأهلي يجتاح مصر.. احتفالات تاريخية وفرحة باللقب العاشر (فيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

توّج الأهلي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بفوز قاسي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".

ثلاثية الأهلي جاءت جميعها في الشوط الثاني حيث كانت البداية عن طريق محمد شريف في الدقيقة (53)، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة (64)، وعمرو السولية في الدقيقة (74).

ومع إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية أحداث المباراة، حتى انطلقت الزغاريد وعمت الفرحة أنحاء مصر، ورصدت عدسة الخليج 365 لحظات الفرحة والاحتفالات والسعادة على وجوه مُشجعي المارد الأحمر في مختلف محافظات مصر، وأيضًا من داخل "الجزيرة"، قلب النادي الأهلي وقِبلة عشاقه.

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