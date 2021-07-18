الشناوي: تفوقنا على أقوى الفرق.. وأنا مجرد فرد في الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بأنه مجرد فرد داخل الفريق الذي يضم الكثير من القادة بجانبه، وأوضح أن اللعب في الأولمبياد شرف كبير بالنسبة له، على الأخص بعدما حقق الفريق انجاز كبير بالتأهل.

وقال محمد الشناوي في تصريحاته لقناة الأهلي الفضائية: "من حق الجمهور أن يقول أي شيء يحبه، لكن أنا مجرد فرد في الفريق، ونحن نعمل من أجل تحقيق كل البطولات الممكنة، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد وتعب من الجميع سواء لاعبين أو إداريين أو الجهاز الفني والعمال داخل النادي".

وتابع: "مبروك للجمهور على البطولة، لقد لعبنا أمام أقوى فرق في البطولة ضد صنداونز والترجي، وفي المجموعات لعبنا ضد فرق قوية للغاية".

وأضاف: "لدينا قادة للفريق وسواء أيمن أو السولية أو سعد أو معلول أو وليد سليمان لذا لا يوجد قائد واحد للفريق الفريق بالكامل قادة".

وعن دور محمود الخطيب، مع الفريق كرئيس للبعثة، قال :"رئيس النادي أب وأخ أكبر لنا، وأنت كلاعب عندما تجد ان الجهاز الفني والإدارة في أعلى درجات التركيز بالتالي لا تملك إلا أن تكون في أعلن درجات التركيز أيضًا".

وانتقل للحديث عن السفر لطوكيو من أجل خوض الأولمبياد، قال :"اللعب في الأولمبياد شرف كبير بالنسبة لي، بجانب حجازي والونش، والحصول على فرصة دي شيء يستحق الشكر لشوقي غريب، وأتمنى أن نكون إضافة للمنتخب الأولمبي وأتمنى أن نساعدهم لأنهم لاعبين كبار وهم من حققوا البطولة".

واختتم قائلًا: "أتمنى أن نكون على قدر المسئولية في الأولمبياد، ومحمد صبحي حارس ممتاز وشرف لأي لاعب أن يتواجد في الأولمبياد لأنه حدث كبير".