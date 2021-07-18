كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا تتويج الأهلي بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة بصفة عامة بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالدار البيضاء.

هذه البطولة بمثابة الطريق لدخول الأهلي لمسابقة كأس العالم للأندية مرة أخرى، حيث ستقام النسخة المقبلة في اليابان بعد أن أقيمت النسخة الماضية في قطر.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، كيف تناولت الصحف الجنوب أفريقية فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

- موسيماني يقود الأهلي للقب جديد

أشادت صحيفة "كيك أوف" بالدور الذي يقدمه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني منذ أن تولى القيادة الفنية للأهلي.

وأضافت الصحيفة، أن موسيماني قاد الأهلي لفوز ببطولة قارية جديدة، وهذه المرة على حساب كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد.

وذكرت الصحيفة، أن فوز الأهلي كان قاسيًا على كايزر تشيفز والذي لعب باقي أحداث المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد هابي ماشياني قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

- لقب ثالث لموسيماني

قالت صحيفة "soccerladuma"، إن بيتسو موسيماني حقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.

موسيماني فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى مع صنداونز ومرتين مع الأهلي في النسخة الماضية والحالية.

وأضافت الصحيفة، أن موسيماني حطّم كايزر تشيفز بثلاثية بفضل الثلاثي (محمد شريف ومحمد مجدي (أفشة) وعمرو السولية).

- اللقب العاشر

"لقب عاشر" كان هذا عنوان صحيفة "thesouthafrican"، حيث حقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على بطل جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف.

وأضافت الصحيفة، أن الأهلي بتحقيقه اللقب الأفريقي العاشر يكون متربعًا على صدارة الأندية الأفريقية من حيث التتويج بعدد الألقاب القارية.

- بكاء كايزر تشيفز

وصفت صحيفة "citizen" هزيمة كايزر تشيفز بـ"البكاء" في رد فعل اللاعبين بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي.

وقالت الصحيفة، إن الأهلي سحق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة، أن كايزر تشيفز لن يضع نجمة على قميصه، حيث سيضع الأهلي النجمة العاشرة بالفوز باللقب القاري.