الزمالك يقدم التهنئة للأهلي بعد فوزه بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجهت لجنة إدارة نادي الزمالك، التهنئة للنادي الأهلي، بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بالتفوق على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف نظيفة.

ونشر الموقع الرسمي للزمالك بيان التهنئة للأهلي، والذي أشار خلاله إلى تقدم اللجنة التي يترأسها حسين لبيب بالتهنئة إلى إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقال بيان الزمالك:

"قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين بعد فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقي التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم ٥٧ في تاريخ البطولة."