فاروق: هذه بطولة تحمل اسم الخطيب.. وهدفنا النجمة الـ 11 لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن الفريق استطاع تحقيق اللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا لتكون هذه البطولة خاصة لانها تحمل اللقب الخاص بمحمود الخطيب رئيس النادي.

وقال فاروق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" كل اللى حصل أمام كايزر تشيفز بنهائي دوري الأبطال تدرب عليه اللاعبين قبل اللقاء، وستكون هناك احتفالية خاصة للنجمة العاشرة".

وأضاف:" كنا نبحث عن نحقق اللقب العاشر من أجل رقم 10 الخاص بمحمود الخطيب، فالبطولة هذه تحمل اسم الخطيب وخير حصاد للفترة الماضية لتواجده كرئيس لمجلس إدارة النادي".

وتابع: " القائد محمد الشناوي اجتمع امس مع اللاعبين وكانوا جميعا على قدر كبير من المسؤولية في النهائي ليتوج الفريق في النهاية بالبطولة".

وأتم تصريحاته:"هذا الجيل قادر على حفر اسمه في التاريخ مثل الجيل السابق، ونفكر حاليا في تحقيق اللقب الحادي عشر لدوري أبطال إفريقيا".

وفاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، بعدما انتصر في المباراة النهائية على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 مساء اليوم السبت على ستاد محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

واستطاع حامل اللقب أن يحقق لقب دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخ النادي، ليواصل الابتعاد بصدارته لترتيب الأندية الأكثر حصدًا للقب.