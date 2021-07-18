موسيماني: كنت أعلم خطة مدرب كايزر تشيفز.. ويجب تعديل نظام كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه كان على علم بطريقة لعب ستيوارت باكستر المدير الفني لكايزر تشيفز، قائلًا أنه يحب ان يتواضع عندما يفوز حتى يتذكر الناس سلوكه عندما يتعرض للهزيمة.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز بدوري الأبطال: "كنا بحاجة إلى الفوز بهذه البطولة حقًا وأعتقد ان الفريق الذي أتى من بلدي كان جيد في الشوط الأول حتى الطرد، لكنه جزء من كرة القدم لا يجب ان يكون هناك حزن من هذا الشيء، ونحن حققنا الفوز بثلاثة أهداف والأهلي يستحق صناعة التاريخ وتحقيق العاشرة".

وتابع: "إذا تأهلت لنهائي دوري الأبطال أنت أولًا يجب أن تفكر في المباراة، ثم بعد ذلك تفكر في كأس العالم للأندية، نحن الآن ننتظر العودة لكأس العالم والموسم الماضي نحن حققنا ميدالية، لعبنا أمام بايرن ميونيخ وهو فريق كبير، وأعتقد ان المغامرة رائعة بالنسبة لنا".

وأضاف: "نحن فزنا على بطل أمريكا الجنوبية ولا أعلم لماذا نلعب مباريات أكثر منهم، يجب أن يقوم الفيفا بإعادة النظر في هذا الأمر".

وردًا على سؤال حول البطولات التي حققها بعد الوصول لسبع بطولات متتالية، قال: "عندما تفوز يجب أن تكون متواضع، لأنك عندما تخسر يجب أن يتذكر الناس انك كنت متواضع عندما فزت من قبل، أنا لا أفكر في عدد البطولات التي حققتها لكني أفكر في الفوز بالمباراة المقبلة وسوف استعد لها بنفس الشكل".

أما عما قاله مدرب كايزر تشيفز قبل المباراة أن سيقدم مفاجأة، قال: "كل ما فعله باكستر كان متوقع بالنسبة لنا في المباراة، لاننا تمكنا من متابعة الفريق من خلال فريق المحللين داخل النادي، كما أننا استطعنا ان نلعب بالأسلوب المعتاد لنا، وانا أحتر كايزر تشيفز، وأحترم جافين هانت الذي قاد الفريق لنصف النهائي لأنه لا ينال المدح الذي يستحقه وأمدح باكستر على قيادة الفريق في النهائي".

وعن شعوره تجاه مواجهة فريق من بلده: "لقد لعبت أمام فريق كنت أشجعه في الصغر وهو كايزر تشيفز، وانا تربيت بالقرب من النادي، ولدي احترام كبير للنادي، ولا يوجد نادي يتأهل لنهائي دوري الأبطال بسهولة."

ووجه رسالة في النهاية لرئيس الأهلي، قائلًا :"أود أن أهدي البطولة إلى كابتن بيبو لان الخطيب وثق في وآمن بوجودي في النادي، بدلًا من التوجه إلى أوروبا لجلب مدرب أوروبى، لكنه كان يؤمن بأن مدرب إفريقي يستطيع ان يحقق النجاح الذي يقوم به مدرب أوروبي".

واختتم: "أفريقيا تمتلك الموارد من أجل صناعة كرة قدم جيدة، بدلًا من أن تقوم أندية كبيرة بجلب مدربين من أوروبا يمكن ان يدعموا مدرب إفريقي".