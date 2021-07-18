الأهلي يواصل ملاحقة ريال مدريد في سباق الأكثر تتويجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل النادي الأهلي المنافسة في السباق على لقب النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات العالمية، ليستمر في ملاحقة ريال مدريد الإسباني على الزعامة، بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2021 للمرة الثانية على التوالي.

وتُوج الأهلي بلقبه العاشر في دوري الأبطال بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ورفع المارد الأحمر رصيده من البطولات القارية إلى اللقب رقم 23، ليواصل ملاحقة ريال مدريد في سباق الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية والعالمية، حيث توقف رصيد الفريق الملكي عند 26 لقبا منذ عام 2018.

وكان النادي الأهلي انفرد بصدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجا على المستوى القاري في عام 2014 برصيد 19 بطولة بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، وتفوق في ذلك الوقت على أندية ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني أصحاب الـ18 بطولة.

ورغم تتويج الأهلي بعد ذلك بلقب الكونفدرالية الإفريقية في نفس العام ليرفع رصيده من البطولات العالمية إلى 20 لقبًا، إلا أن ريال مدريد بدأ صحوته مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي بحصد لقب دوري الأبطال وأكملها مع مديره الفني الحالي زين الدين زيدان بالفوز بسلسلة من البطولات بالأعوام الأخيرة.

وفقد الأهلي لقبه الذي كان يزين شعاره وأسوار ناديه بعدما ابتعد عن المنافسة منذ تتويجه بالكونفدرالية، حيث خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين في عامي 2017 و2018، لكنه عاد في العام الماضي 2020 ليفرض نفسه على سباق الأكثر تتويجا مجدداً ويقلص الفارق مع ريال مدريد.

وواصل الأهلي تعزيز رصيده من الألقاب القارية عندما تُوج بكأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، قبل أن يعود ويحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي أمام كايزر تشيفز.

وتأتي ألقاب ريال مدريد (26 لقبا) كالتالي:

دوري أبطال أوروبا - 13 مرة.

كأس السوبر الأوروبي - 4 مرات.

كأس العالم للأندية - 4 مرات.

كأس إنتركونتينينتال - 3 مرات.

كأس الاتحاد الأوروبي - مرتان.

وتأتي ألقاب الأهلي (23 لقبا) كالتالي:

دوري أبطال إفريقيا - 10 مرات.

كأس السوبر الإفريقي - 7 مرات.

بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس - 4 مرات.

الكونفدرالية - مرة.

كأس الأفرو آسيوية - مرة.