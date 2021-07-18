الامارات | «كورونا» يدخل القرية الأولمبية في طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يدخل القرية الأولمبية في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، أمس، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، وذلك قبل أسبوع من بدء الحدث، لكنهم طمأنوا بشأن فاعلية الإجراءات الصارمة المتخذة للحد ّمن انتقال «كوفيد-19».

وقال تاكايا ماسا المتحدث باسم اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي: «هناك شخص في القرية. هذه أول حالة مسجّلة داخل القرية، وتم اكتشافها عند الوصول»، دون أن يحدّد ما إذا كان رياضياً أو أحد أفراد البعثات.

وبحسب الصحف اليابانية، يتعلّق الأمر بشخص أجنبي، من دون إيضاح المزيد.

وكانت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، قد تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرّر مرة كل أربع سنوات.

وقال المدير العام لألعاب طوكيو 2020 توشيرو موتو: «جاءت نتيجة هذا الشخص إيجابية خلال فحوص القرية، لا نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم لا. في القرية ستكون هناك إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد، سيخضع الرياضيون لفحوص يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية سيتمّ عزله».

وتابع: «نحن متأكدون من أن كل الجهود ستبذل لضمان السلامة في القرية الأولمبية. المهم هو ردّ الفعل السريع والتأكد من حماية وسلامة كل الرياضيين».

• الحالة تم اكتشافها لأحد الوافدين الأجانب إلى القرية دون تحديد ما إذا كان رياضياً أو أحد أفراد البعثات.

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