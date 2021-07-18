الامارات | الإصابة تحرم بايرن ميونيخ جهود روكا لأسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم بايرن ميونيخ جهود روكا لأسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أمس، غياب لاعبه الإسباني، مارك روكا، عن صفوف الفريق أسابيع عدة بسبب الإصابة. وأوضح بايرن ميونيخ أن لاعب خط الوسط أُصيب بتمزق في الكاحل الخارجي للقدم اليسرى أثناء التدريبات، مشيراً إلى أن علاج اللاعب (24 عاماً) لن يتطلب تدخلاً جراحياً. وكان روكا انتقل من صفوف إسبانيول برشلونة إلى بايرن في أكتوبر الماضي، ولم يشارك الموسم الماضي إلا في ست مباريات بالدوري مع النادي البافاري، ودخل التشكيل الأساسي للفريق مرتين فقط، حيث عانى بسبب تكرار الإصابات.

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