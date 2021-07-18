الامارات | النصر يستعد للموسم الجديد بـ 6 صفقات محلية

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعد للموسم الجديد بـ 6 صفقات محلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر عن ضم اللاعب الشاب عبدالله أنور، قادماً من الوحدة، في عقد يمتد حتى عام 2024، ليكمل العميد مشواره في دعم صفوف الفريق قبل انطلاقة المسابقة، حيث أعلن الفريق حتى الآن عن التعاقد مع ستة لاعبين من فرق دوري الخليج العربي، إضافة إلى تجديد التعاقد مع أربعة لاعبين أجانب دون أي تغيير بينهم، ليستقر العميد لأول مرة منذ سنوات طويلة على اللاعبين الأجانب دون تغيير.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن عبدالله أنور سيلتحق ببعثة الفريق في إسبانيا اليوم أو غداً لاستكمال المعسكر الخارجي للنصر، والذي يستمر حتى التاسع من الشهر المقبل. ونشر النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خبر التعاقد مع اللاعب، كما وجه النادي الشكر في تغريدة رسمية إلى نادي الوحدة على التعاون في إنهاء إجراءات انتقال اللاعب.

وقال النادي في الحساب الرسمي: «يتقدم مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم على التعاون البناء في انتقال اللاعب عبدالله أنور إلى صفوف العميد، وإتمام الإجراءات بأعلى مستويات الاحترافية، وذلك ما اعتدناه في إطار العلاقات التاريخية بين الناديين الشقيقين، مع أطيب التمنيات لأصحاب السعادة بالتوفيق والنجاح». وكان النصر أعلن سابقاً عن التعاقد مع اللاعب العراقي محمد مصطفى في فئة المقيمين من نادي الفجيرة، إضافة إلى التعاقد مع عمر جمعة ربيع، وعبدالله ناصر، وكذلك الحارسين عبدالله التميمي وعادل أبوبكر، ليكمل العميد تعاقداته مع لاعب الوحدة عبدالله أنور. ويراهن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني دياز على معسكر إسبانيا من أجل التحضير بالشكل المناسب لتحديات الموسم المقبل.

• «العميد» يقيم معسكراً خارجياً في إسبانيا ينتهي في التاسع من أغسطس المقبل.

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