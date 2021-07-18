الامارات | استبعاد رباع برازيلي من ألعاب طوكيو بسبب المنشطات

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رباع برازيلي من ألعاب طوكيو بسبب المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الأولمبية البرازيلية، مساء أول من أمس، استبعاد الرباع فيرناندو ريس من فريق رفع الأثقال ضمن الوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو. وأوضحت اللجنة عبر موقعها على الإنترنت، أن فيرناندو ريس سقط في اختبار المنشطات بعد تحليل العينة التي سحبت منه في 11 يونيو الماضي، وتقرر استبعاده من المشاركة في دورة طوكيو.

وأكدت اللجنة الأولمبية البرازيلية التزامها بالمنافسة النزيهة، كما أنها تواصل العديد من المبادرات التوعوية للتصدي للمنشطات. وتستضيف العاصمة اليابانية الدورة الأولمبية خلال الفترة ما بين 23 الجاري والثامن من أغسطس المقبل بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دول يتنافسون في 33 رياضة، بواقع 339 مسابقة في 42 منشأة رياضية.

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