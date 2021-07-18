الامارات | حاكم رأس الخيمة يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة وشركات نادي الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة وشركات نادي الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي برئاسة يوسف عبدالله البطران، وتسمية خالد حميد السويدي نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، ووليد محمد عبدالكريم نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة.

ونص القرار على أن تضم عضوية الإدارة كلاً من: خلف سالم بن عنبر، سعيد علي النعيمي، عبدالله الطويل، يوسف علي البلوشي، عارفة صالح الفلاحي، جمال أحمد القرصي، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وصدر قرار تشكيل مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم برئاسة البطران، وتسمية عبدالله الطويل نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة، وعضوية ثاني الشحي، وعارفة الفلاحي، وخليل الطويل، وباسم الشامسي، ومنصور إبراهيم.

وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الإمارات للاستثمار برئاسة يوسف البلوشي، وتسمية سعيد النعيمي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: ناصر النقبي، وعمر السويدي، وشيخة آل علي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news