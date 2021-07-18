الامارات | إصابة المغربي أشرف حكيمي بـ «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المغربي أشرف حكيمي بـ «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ظهير باريس سان جرمان الفرنسي الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا، ويخضع حالياً للحجر الصحي، بحسب ما أكد مصدر مقرب من النادي لوكالة «فرانس برس» أمس. وشارك حكيمي (22 عاماً) للمرة الأولى مع فريق العاصمة الفرنسية الأربعاء في مباراة ودية فاز فيها سان جرمان على فريق لومان من الدرجة الثالثة، بعد انتقاله الأسبوع الماضي من إنتر الإيطالي مقابل 60 مليون يورو (71 مليون دولار). وغاب حكيمي أمس عن مباراة تحضيرية مع فريق شامبلي من الدرجة الثالثة أيضاً، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب في مباراتي الأسبوع المقبل مع أوغبسورغ وجنوى. وفي الموسم الماضي، أصيب ستة لاعبين من باريس سان جرمان بكوفيد-19، واضطر حينها البرازيلي نيمار، وكيليان مبابي، والأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، للخصوع إلى حجر صحي إثر عودتهم من إجازة في إيبيزا عقب هزيمتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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