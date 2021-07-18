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الامارات | إصابة المغربي أشرف حكيمي بـ «كوفيد-19»

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باريس ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ظهير باريس سان جرمان الفرنسي الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس ، ويخضع حالياً للحجر الصحي، بحسب ما أكد مصدر مقرب من النادي لوكالة «فرانس برس» أمس. وشارك حكيمي (22 عاماً) للمرة الأولى مع فريق العاصمة الفرنسية الأربعاء في مباراة ودية فاز فيها سان جرمان على فريق لومان من الدرجة الثالثة، بعد انتقاله الأسبوع الماضي من إنتر الإيطالي مقابل 60 مليون يورو (71 مليون دولار). وغاب حكيمي أمس عن مباراة تحضيرية مع فريق شامبلي من الدرجة الثالثة أيضاً، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب في مباراتي الأسبوع المقبل مع أوغبسورغ وجنوى. وفي الموسم الماضي، أصيب ستة لاعبين من باريس سان جرمان بكوفيد-19، واضطر حينها البرازيلي ، وكيليان مبابي، والأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، للخصوع إلى حجر صحي إثر عودتهم من إجازة في إيبيزا عقب هزيمتهم في نهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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