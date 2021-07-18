الامارات | منتخب الناشئين يشارك في بطولة العالم للمصارعة بالمجر

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يشارك في بطولة العالم للمصارعة بالمجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ُيُشارك المنتخب الوطني لناشئي المصارعة تحت 17 عاماً في بطولة العالم للمصارعة للفئات العمرية المختلفة، التي تُقام في المجر خلال الفترة من 19 إلى 25 الجاري بإشراف الاتحاد الدولي للمصارعة وتنظيم الاتحاد المجري للمصارعة.

وتضم البعثة التي تغادر غداً إلى بودابست اللاعبين خليفة محمد الحفيتي المشارك في وزن تحت 92 كغم، وعبدالله راشد الكياني المشارك في منافسات وزن تحت 61 كغم، بجانب مدرب نادي الفجيرة للفنون القتالية توفيق إبراهيم السيد وشعبان السيد شعبان المدير الفني للاتحاد.

وأكمل اللاعبان جاهزيتهما للمشاركة في البطولة العالمية من خلال المعسكر الخارجي الأول الذي أقيم بالمركز الرياضي الأولمبي بالمعادي بالقاهرة بمشاركة منتخب مصر للشباب، والمعسكر الداخلي الختامي الذي استضافه نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو لاعبي المنتخب على تقديم مستويات متميزة، وتمثيل الدولة بشكل مشرف مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية وفقاً لتوجيهات اتحاد اللعبة واللجنة المنظمة بما يكفل السلامة للجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news