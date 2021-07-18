الامارات | الأولمبي الألماني يرفض استكمال مباراة بسبب «إهانة عنصرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي الألماني يرفض استكمال مباراة بسبب «إهانة عنصرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر المنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم للرجال الملعب قبل خمس دقائق من نهاية مباراته الودية أمام هندوراس أمس، بعد تعرض مدافعه جوردان تورنايجا لإساءة عنصرية مزعومة.

وكانت نتيجة المباراة، التي أقيمت خلف أبواب مغلقة، التعادل 1-1 عند حدوث الواقعة التي وصفها منتخب هندوراس بأنها نتيجة سوء تفاهم.

وقال المنتخب الألماني عبر حسابه في «تويتر»: «المباراة انتهت قبل خمس دقائق من وقتها الأصلي والنتيجة كانت 1-1. لاعبو ألمانيا غادروا الملعب بعد تعرض جوردان تورنايجا لإساءة عنصرية». وقال شتيفان كونتس مدرب منتخب ألمانيا الأولمبي والدولي السابق: «عندما يتعرض أحد لاعبينا لإهانة عنصرية، فإن استمرار اللعب ليس خياراً».

وتبدأ ألمانيا مشوارها في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو يوم الخميس المقبل أمام البرازيل، بينما ستواجه هندوراس منتخب رومانيا في أولى مبارياتها بالمجموعة الثانية.

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