في لقطة غير اعتيادية.. لاعبو كايزر تشيفز ينظمون ممراً شرفياً للاعبي الأهلي بعد الفوز بلقب إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نظم لاعبو كايزر تشيفز ممراً شرفياً للاعبي الأهلي لحظة دخولهم لاستلام الميداليات الذهبية، وذلك بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في نهائي دوري الأبطال.

وتوّج النادي الأهلي رسمياً ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه، بعد الفوز على فريق كايز تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالدار البيضاء في المغرب.

وأحرز أهداف الأهلي كل من محمد شريف في الدقيقة (53)، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة (64)، وعمرو السولية في الدقيقة (74).

وبهذا الفوز ينجح الأهلي في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز بها في النسخة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة (2-1)، بالإضافة إلى انفراد الأهلي بالأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 10 ألقاب.