إفريقيا تحت السيطرة.. وصلة رقص للاعبي الأهلي بعد الفوز بالأميرة السمراء

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل لاعبو الأهلي في وصلة رقص بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، والثانية على التوالي، بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي البطولة القارية.

وأحرز أهداف الأهلي كل من محمد شريف في الدقيقة (53)، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة (64)، وعمرو السولية في الدقيقة (74).

وبهذا الفوز ينجح الأهلي في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز بها في النسخة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة (2-1)، بالإضافة إلى انفراد الأهلي بالأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 10 ألقاب.