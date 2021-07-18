العاشرة ممكن.. الأهلي بطل إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج النادي الأهلي رسمياً ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه، بعد الفوز على فريق كايز تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالدار البيضاء في المغرب.

أحرز أهداف الأهلي كل من محمد شريف في الدقيقة (53)، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة (64)، وعمرو السولية في الدقيقة (74).

وبهذا الفوز ينجح الأهلي في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز بها في النسخة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة (2-1)، بالإضافة إلى انفراد الأهلي بالأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 10 ألقاب.