شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، سلبية المسحة الثانية لرباعي الأهلي «الأولمبي» قبل رحلة اليابان، وكارتيرون يمنح أيمن حفنى فرصة للمشاركة قبل الاعتزال.

الأهلى يكتسح كايزر تشيفز بثلاثية ويتوج بالأميرة الأفريقية العاشرة

توج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة فى الدقيقة 61، وعمرو السولية في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

دور خاص للمنتخب الأولمبي فى طوكيو بسبب الفقاعة الطبية

خصص مسئولو اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق 22 يوليو الجارى دورا خاصا لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بفندق الإقامة بمدينة سابورو اليابانية، وعدم الخروج من الدور إلا لتناول الطعام والتدريب فقط.

أسامة نبيه يشارك فى مران الزمالك.. وعبد الله جمعة يواصل التأهيل

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم، السبت، بملعب نادي الترسانة، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض اللاعبين تقسيمة من أجل استعادتهم الحالة الفنية، بعدما كان التركيز خلال مران أمس الجمعة على الناحية البدنية بعدما حصلوا على راحة لمدة 11 يوما.

سلبية المسحة الثانية لرباعي الأهلي «الأولمبي» قبل رحلة اليابان

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سلبية مسحة رباعى الفريق المنضمين إلى المنتخب الأولمبي وهم "محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر"، قبل السفر غدًا إلى اليابان، بعد المشاركة مع الفريق فى نهائى دورى أبطال أفريقيا الليلة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه الأول استعدادًا لمواجهة إسبانيا بأولمبياد طوكيو

أدى منتخب مصر الأولمبى مرانه الأول على أحد الملاعب المخصصة لتدريب المنتخب المصرى قبل لقاء الخميس المقبل أمام إسبانيا فى مستهل مشواره فى أولمبياد طوكيو 2020، أقيم المران فى السابعة مساء اليوم بتوقيت اليابان، بعدما وصلت البعثة ظهرا وأجرت مسحة طبية للكشف عن كورونا ثبت منً خلالها سلامة جميع أفراد البعثة.

انتظام جنش والمثلوثى والجزيرى فى تدريبات الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم، السبت، بملعب نادي الترسانة مع أحمد عبد المقصود مدرب الفريق والدكتور منتصر الرملاوى المدير الإداري للفريق، وجاءت الجلسة من أجل التنسيق فى بعض الأمور الفنية والإدارية للفترة المقبلة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

سفير مصر باليابان يكشف الاستعدادات الأخيرة للبعثة المصرية قبل أولمبياد طوكيو

كشف أيمن كامل، السفير المصرى فى اليابان، كواليس استعدادات أعضاء البعثة المصرية فى اليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو المرتقبة بعد وصول أغلب الفرق الرياضية الممثلة لمصر إلى اليابان.

كارتيرون يمنح أيمن حفنى فرصة للمشاركة قبل الاعتزال

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تألقه فى تدريبات الفريق، بعدما شهد مران الأمس تألق حفنى إلى جانب شيكابالا قائد الفريق، وهو ما حرص كارتيرون على الإشادة به وسيواصل تحفيز اللاعب من أجل إعادته للحسابات حال استمراره بنفس المستوى خلال المرحلة المقبلة.