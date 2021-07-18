شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهنئ الأهلي بتتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة عز يشار حسن عباس حلمي، بخالص التهاني إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يتمنى مجلس إدارة نادي فاركو خالص التهنئة إلى مجلس إدارة الأهلي ولاعبيه وجهازه الفني ومعاونيه بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي على حساب فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

كما تتمنى إدارة نادي فاركو التوفيق لكافة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الأفريقية والدولية.