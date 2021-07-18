شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي بعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا: حمص كايزر وشواه وحرقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد هنيدي، على توجيه رسالة تهنئة للنادي الأهلى وجماهيره، بعد الفوز ببطولة افريقيا، بثلاثية نظيفة على نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ونشر صورة لإحدى مشاهده في فيلم وش إجرام، وكتب "مبروك يا اهلي حمص كايزر وشواه وحرقه، ألف ألف مبروك للأهلي".



تعليق هنيدى على مباراة الاهلى

توج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.