شكرا لقرائتكم خبر عن شركة استادات الوطنية تهنئ النادي الأهلي باللقب الأفريقي العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، بالتهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى، وأعضاء الجمعية العمومية، وجماهيره العريضة، بالحصول على البطولة العاشرة، لدوري أبطال أفريقيا.

وأشاد مجلس إدارة شركة استادات، بأداء لاعبي النادي الأهلي فى المباراة النهائية أمام فريق كايزر تشيفز، وإصرارهم على تحقيق الفوز، وإسعاد جماهيرهم بأداء متميز، والفوز بالنجمة العاشرة، عن جدارة واستحقاق.

وثمن مجلس إدارة شركة استادات جهود النادي الأهلي وتشريفه الكرة المصرية، من خلال كونه دائم التواجد على منصات التتويج بالفوز اليوم بالأميرة الافريقية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد أشهر قليلة من الانجاز العالمى الذى تحقق بأقدام لاعبى الأهلى بالحصول على برونزية مونديال الأندية والمركز الثالث عالميا بعد التغلب على نادي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بعد مباراة حافلة بالإثارة والعرق والمتعة.

وأكدت شركة استادات في بيان لها على اعتزازها بهذا المستوى الرفيع الذي قدمه النادي الأهلي مشرفا الكرة المصرية بين أكبر الأندية الأفريقية والعالمية، ومقدما صورة حضارية مبهرة عن الرياضة المصرية ورموزها.

وشدد مجلس إدارة استادات على دعم الفريق، وكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية، والدولية، لمواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.

يذكر أن النادى الأهلى، قد فاز على نادى الترجي التونسى فى الدور قبل النهائى، وتسيد الفريق مجريات المباراتين، لعبا ونتيجة.