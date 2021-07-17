نهائي إفريقيا.. أفشة يعزز تقدم الأهلي بالهدف الثاني في مرمى كايزر تشيفز

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح صانع ألعاب النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، في إحراز الهدف الثاني لفريقه في مرمى كايزر تشيفز في الدقيقة 64 من زمن المباراة، التي تقام حالياً على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمد شريف قد تقدم للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

ودخل فريق كايزر تشيفز اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: دانيال أكبيي

خط الدفاع: هابي ماشيان، راماهلوي مفاهليلي، إيريك ماتوهو، دانييل كاردوسو

خط الوسط: ويلارد كاتساندي، نجابولو بلوم، نكوسينجيفيل نجكوبو، ريف فروزلر

خط الهجوم: سمير نوركوفيتش، برنارد باركر