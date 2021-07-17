نهائي إفريقيا.. محمد شريف يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك كايزر تشيفز

الشارقة - اميمة ياسر -

أحرز محمد شريف الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى كايزر تشيفز في الدقيقة 52 من زمن المباراة، التي تقام حالياً على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

ودخل فريق كايزر تشيفز اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: دانيال أكبيي

خط الدفاع: هابي ماشيان، راماهلوي مفاهليلي، إيريك ماتوهو، دانييل كاردوسو

خط الوسط: ويلارد كاتساندي، نجابولو بلوم، نكوسينجيفيل نجكوبو، ريف فروزلر

خط الهجوم: سمير نوركوفيتش، برنارد باركر