سيطرة حمراء وحالة طرد.. نهائي إفريقيا.. دفاعات كايزر تشيفز تحبط كافة محاولات الأهلي في الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأو بين الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تقام حالياً على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة من الفريق الأحمر، باستثناء بعض المحاولات من الفريق الجنوب إفريقي، والذي حاول من خلال التسديدات من خارج المرمى وإرسال الكرات الطويلة في عمق الملعب.

واعتمد الأهلي على الأطراف، بهدف ضرب دفاعات فريق كايزر تشيفز الذي اعتمد على الكثافة الدفاعية طوال أحداث الشوط الأول من نهائي إفريقيا.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول تدخل قوي من هابي ماتشيان لاعب كايزر تشيفز على أكرم توفيق ليشهر له الحكم البوروندي البطاقة الصفراء، قبل أن يستدعيه حكام تقنية الفيديو، ليقرر الحكم تغيير البطاقة الصفراء بحمراء، ليكمل الفريق الجنوب أفريقي المباراة بـ 10 لاعبين.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

ودخل فريق كايزر تشيفز اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: دانيال أكبيي

خط الدفاع: هابي ماشيان، راماهلوي مفاهليلي، إيريك ماتوهو، دانييل كاردوسو

خط الوسط: ويلارد كاتساندي، نجابولو بلوم، نكوسينجيفيل نجكوبو، ريف فروزلر

خط الهجوم: سمير نوركوفيتش، برنارد باركر