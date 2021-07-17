بث مباشر.. الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد أعلن عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بموقع "تويتر" تشكيل الأهلي الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.