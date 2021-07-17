شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 17 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النادي الأهلي اليوم السبت 17 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، فوز الفريق الكروى الأول على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، سلبية المسحة الثانية لرباعي الأهلي «الأولمبي» قبل رحلة اليابان، وسفير مصر بالمغرب يدعم الأهلي أمام كايزر تشيفز من ملعب مباراة النهائي.

الأهلى يكتسح كايزر تشيفز بثلاثية ويتوج بالأميرة الأفريقية العاشرة

توج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سلبية المسحة الثانية لرباعي الأهلي «الأولمبي» قبل رحلة اليابان

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سلبية مسحة رباعى الفريق المنضمين إلى المنتخب الأولمبي وهم "محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر"، قبل السفر غدًا إلى اليابان، بعد المشاركة مع الفريق فى نهائى دورى أبطال أفريقيا الليلة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

سفير مصر بالمغرب يدعم الأهلي أمام كايزر تشيفز من ملعب مباراة النهائي

حرص أشرف إبراهيم، سفير مصر فى المغرب، على التواجد فى مدرجات استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء لحضور مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بانون وديانج وشريف الأكثر مشاركة مع الأهلى فى أفريقيا قبل مواجهة كايزر تشيفز

يواجه النادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت، فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويسعى الأهلي لزيادة رصيده من الألقاب القارية لـ23 حيث يملك حالياً 22 لقباً قارياً ويفصله عن صدارة قائمة الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية 4 ألقاب والتى يعتليها ريال مدريد الإسبانى برصيد 26 لقبا قاريا.

دخلة حماسية راقصة للاعبي كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي.. فيديو

وصل فريق كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي، منذ قليل، أرضية ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية، استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة أمام النادى الأهلى، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت، في نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أعلام الأهلى تنتشر بكورنيش الإسكندرية قبل ساعات من نهائى أبطال إفريقيا.. صور

شهد كورنيش الإسكندرية، عصر اليوم السبت، انتشارا لأعلام النادي الأهلي المصري، وذلك قبل مباراته أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والتي تقام باستاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وكيل بانون ينفى استفادة الرجاء مادياً حال تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا

رد محمد عزيز، وكيل أعمال المغربي بدر بانون مدافع النادى الأهلى، على التقارير الصحفية التى انتشرت اليوم، السبت، بأن فريق الرجاء سيحصل على مقابل مادى حال تتويج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بعد قليل على ملعب "محمد الخامس" فى المغرب.

وثيقة تهدد انتقال أليو بادجي من الأهلي لنادي أميان الفرنسي

كشفت تقارير صحفية أن صفقة أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي لم يتم حسمها حتى الآن بسبب احتجاز اللاعب في السنغال حتى الآن بسبب وثيقة لم يتم الحصول عليها أدت الى تأخير توقيع اللاعب على عقود الانتقال على سبيل الإعارة للفريق الفرنسي أميان الذي اتفق المارد الأحمر معه للحصول على خدمات اللاعب مقابل 450 ألف دولار مع وضع بند في التعاقد بالتنازل عن اللاعب مقابل 1.8 مليون دولار.