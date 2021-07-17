شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم مركز شباب سموحة بثلاثية نظيفة ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري على مركز شباب سموحة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم، السبت، في ثانى التجارب الودية التي يخوضها زعيم الثغر استعدادا لمواجهة الزمالك في السادس من أغسطس المقبل بالدورى الممتاز. سجل ثلاثية الاتحاد كل من أحمد حجي، وصبري رحيل من ركلة جزء، وخالد قمر ليحقق الفريق ثانى انتصار ودي فى اليوم الثاني على التوالي.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا عريضا على كفر الدوار بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على ملعب زعيم الثغر بالإسكندرية، وسجل ثلاثية الاتحاد السكندري كلا من محمود رزق، أحمد راشد، وبلال السيد، جاءت أهداف المباراة كلها في الشوط الثاني.

وأعلن حسام حسن المدير الفنى عن برنامج استعدادات زعيم الثغر للقاء الزمالك المقرر له يومن 6 اغسطس والذى يتضمن خوض فريق الاتحاد لثلاث وديات أمام مركز شباب كفر الدوار و مركز شباب سموحة و إحدى فرق الشركات.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات عقب الراحة التى حصل عليها الفريق بسب توقف الدورى لمشاركة المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو والتى يخوض فيها مبارياته ضمن مجموعة تضم مصر والارجنتين واسبانيا واستراليا.

وأشاد العميد بالبرنامج الذى وضعه طارق سليمان خلال الأيام الماضية حيث خاض الفريق التدريبات على فترتين، ويسعى حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين لعودة الدورى الممتاز وأولى لقاءاته أمام الزمالك على ملعب استاد الإسكندرية.

وصرف محمد مصيلحى رئيس النادى مكافأة الفوز على الإسماعيلى بالإضافة إلى صرف مكافأة إجادة من جيبه الشخصى.