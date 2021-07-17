شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر بطاقة التأهل لبطولة الأفروباسكت بعد الهزيمة أمام كينيا بنتيجة 99-83 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المنتخب المصري لكرة السلة سيدات تحت قيادة المدير الفني إيهاب الألفي أمام نظيره الكيني فى المباراة التى جمعتهما بنهائي التصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت بنتيجة 99-83.

وقدم المنتخب الوطني أداءًا قويًا في اللقاء ولكنه لم ينجح في تحقيق الفوز بعدما تمكن من الانتصار في كل مبارياته السابقة في التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية، ليسجل أول خساره له في التصفيات.

وكان الربع الأول من اللقاء قد انتهى بنتيجة 29-24 قبل أن ينتهي الربع الثاني والشوط الأول من اللقاء بنتيجة 50-42.

وفي الشوط الثاني من المباراة لم يتغير الوضع كثيرًا، حيث انتهى الربع الثالث بنتيجة 77 – 69 قبل أن تنتهى المباراة بنتيجة 99-83 لصالح المنتخب الكيني.

لينجح المنتخب الكيني في حسم بطاقة التأهل لبطولة الأفروباسكت 2021 على حساب المنتخب الوطني الذي قدم مشوارًا مميزًا في التصفيات التي لم يخسر فيها سوى المباراة النهائية.