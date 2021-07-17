شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يسجل في النهائيات للمرة الثالثة في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، في تسجيل هدف في المباراة النهائية للمرة الثالثة مع الفريق الأحمر، بعدما سجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى كايزر تشيفز في المباراة التي تجمعهما على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسبق وسجل عمرو السولية هدفا في ذهاب نهائي 2018 في مرمى الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ثم في نهائي 2020 في مرمى الزمالك في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة وأخيرا في نهائي 2021 في مرمى كايزر تشيفز على ملعب محمد الخامس.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الوسط، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف في الهجوم.

يتواجد على دكة بدلاء الأهلي قبل مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد ومحمد هاني واليو ديانج ومحمود كهربا وجونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن.

فيما تم استبعاد كل من: رامي ربيعة ووالتر بواليا وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ومصطفى شوبير من قائمة نهائي إفريقيا.

وأعلن ستيوارت باكستير، المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، التشكيل الرسمي لفريقه الذى سيخوض به مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي فى المباراة التي ستقام فى التاسعة مساء اليوم السبت بملعب "مركب محمد الخامس" العاصمة المغربية الدار البيضاء للموسم 2020 / 2021.

وجاء تشكيل فريق كايزر تشيفز كالتالي: دانييل أكبي في حراسة المرمى وراماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو في الدفاع، وريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني في الوسط، وبيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو في الهجوم.