شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلى يحاول فك شفرة دفاع كايزر تشيفز والنتيجة 0 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبي يسيطر على نهائي أفريقيا بعد مرور 30 دقيقة من زمن مباراة الأهلي أمام كايزر تشيفز، الذي يجمع الفريقين حالياً على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، والتى يسعى الأهلي فيها للتتويج باللقب العاشر في تاريخه إفريقيا بينما يلعب كايزر تشيفز النهائي الأول له في المسابقة. بدأت المباراة هادئة نسبيا، وفي الدقيقة الثالثة باغت كايزر تشيفز النادي الأهلى بهجوم قوى وسريع أسفر عن ركنبة للفريق الجنوب إفريقي، بعدها رد الأهلى بالوصول لمرمى أكبي من خلال الهجمات المنظمة عن طريق الجبهة اليسرى التي يقودها على معلولـ لكن غياب الدقة في اللمسة الأخيرة منع الخطورة اللازمة، وسط محاولات ضعفية من الجانبين للوصول لمرمى الأخر والتقدم في النتيجة. وفي الدقيقة الثامنة من اللقاء، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى للاعبي كايزر تشيفز، واستحقها للاعب باركز بعد تدخل عنيف مع أيمن اشرف في وسط الملعب. ونتيجة ارتباط دفاعي للفريق الجنوب إفريقي كاد طاهر محمد طاهر يهز شباك المنافس ويفتتح أهداف اللقاء في الدقيقة العاشرة، لكن المدافع وضع قدمه محولا الكرة لضربة ركنية. حاول الأهلى التحكم في إيقاع المباراة من خلال التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة كأحد الحلول التي بحث من خلالها موسيمانى لفك تكتلات كايزر تشيفز الدفاعية. وفي الدقيقة 16 قاد الصربي سمير نوركفيتش أخطر هجمة لكايزر تشيفز، لكن يقظة محمد الشناوى أبقت مؤشر النتيجة على حاله حتى إشعار أخر.

ونجح الأهلى في بناء هجمة مرتدة في الدقيقة 22 بعدما كانت الكرة ضربة ركنية للفريق المنافس، وقاد أفشة وطاهر دويتو هجومي انتهى في منطقة جزاء المنافس بعد تباطئ طاهر في التسديد على مرمى كايز تشيفز.

واعتمد أفشة على نفسة مرة أخرى وسدد كرة قوية على مرمى أكبي في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، لكنها كانت تحتاج لدقة أكبر حتى تجد طريقها لمرمى الفريق الجنوب إفريقي.

نجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 9 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا، ويتطلع «نادي القرن» إلى التتويج باللقب العاشر، وتعزيز أرقامه مساء اليوم.

ويعتمد الأهلى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على تشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، وفي الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وثلاثي الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

فيما يخوض كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بقيادة المدرب المخضرم ستيوارت باكستر، اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: دانييل أكبي، الدفاع: راماهلوي مافهليلي، إريك ماتوهو، دانييل كاردوزو، وفي الوسط: ريف فروسلر، نجابولو بلوم، ويليارد كاتساندي، هابي ماشياني، وثلاثي الهجوم: بيرنارد باركر، سمير نوركوفيتش، نجكوبو.

تاريخيًا، التقى الأهلي بـ10 فرق في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا للفريق من قبل، وهي فرق « كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر.

تمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه على حساب الزمالك في النسخة الماضية، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، نجح الأهلي في تسجيل 32 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.