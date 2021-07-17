شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: طرد لاعب كايزر تشيفز "مستحق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، ذكر معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكلمة "القاضية"، وكتب الغندور عبر حسابه على فيس بوك: طرد مستحق لهابي لاعب كايزر، ومحاولة حصول شريف على ضربة جزاء غير موجودة و موسيماني لا بد من تغيير أيمن أشرف وعمرو السولية بين الشوطين، ولم أفهم ما أهمية ذكر كابتن علي محمد علي لكلمة القاضية كما قيل عنها.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام كايزر تشيفز، الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، بالتعادل السلبي، ويسعى الأهلي للتتويج باللقب العاشر في تاريخه أفريقيا، بينما يلعب كايزر تشيفز النهائي الأول له في المسابقة.

بدأت المباراة هادئة نسبيا، وفى الدقيقة الثالثة باغت كايزر تشيفز النادي الأهلى بهجوم قوى وسريع أسفر عن ركنية للفريق الجنوب إفريقي، بعدها رد الأهلى بالوصول لمرمى أكبي من خلال الهجمات المنظمة عن طريق الجبهة اليسرى التي يقودها على معلول، لكن غياب الدقة في اللمسة الأخيرة منع الخطورة اللازمة، وسط محاولات ضعفية من الجانبين للوصول لمرمى الأخر والتقدم في النتيجة. وفي الدقيقة الثامنة من اللقاء، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى للاعبي كايزر تشيفز، واستحقها للاعب باركز بعد تدخل عنيف مع أيمن اشرف في وسط الملعب. ونتيجة ارتباط دفاعي للفريق الجنوب إفريقي كاد طاهر محمد طاهر يهز شباك المنافس ويفتتح أهداف اللقاء في الدقيقة العاشرة، لكن المدافع وضع قدمه محولا الكرة لضربة ركنية. حاول الأهلى التحكم في إيقاع المباراة من خلال التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة كأحد الحلول التي بحث من خلالها موسيمانى لفك تكتلات كايزر تشيفز الدفاعية. وفي الدقيقة 16 قاد الصربي سمير نوركفيتش أخطر هجمة لكايزر تشيفز، لكن يقظة محمد الشناوى أبقت مؤشر النتيجة على حاله حتى إشعار أخر، فيما تلقى أيمن أشرف للبطاقة الصفراء الأولى للأهلى في اللقاء بعد تدخل عنيف على لاعب كايزر تشيفز اعتبرها الحكم تهور.

ونجح الأهلى في بناء هجمة مرتدة في الدقيقة 22 بعدما كانت الكرة ضربة ركنية للفريق المنافس، وقاد أفشة وطاهر دويتو هجومي انتهى في منطقة جزاء المنافس بعد تباطئ طاهر في التسديد على مرمى كايز تشيفز.

واعتمد أفشة على نفسة مرة أخرى وسدد كرة قوية على مرمى أكبي في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، لكنها كانت تحتاج لدقة أكبر حتى تجد طريقها لمرمى الفريق الجنوب إفريقي.

وشهد الربع الأخيرمن ها الشوط لجوء الأهلى لأحد الحلول السحرية لفك تكتلات الدفاع للفريق الجنوب إفريقي من خلال التسديد من خارج نطقة الجزاء، فجاءت محاولة أولى من السولية وثانية من أفشة، وثالثة من الشحات لم تكتمل.

وفي الدقيقة 45 طالب الأهلى باحتساب ضربة جزاء لصالح محمد شريف الذى تلقى تمريرة سحرية من حسين الشحات ولمس الكرة لكن الحارس تدخل معه ليمنع فرصة محققة للأهلى.

وفي الدقيقة المحتسبة بدل من الضائع كان منعرج اللقاء حينما تدخل اللاعب هابي بشكل فيه عنف وإيذاء، سقط علي إثره أكرم توفيق أرضا، ولجأ الحكم لتقنية الفار ليتم طرد اللاعب الجنوب إفريقي في أخر أنفاس الشوط الأول.

أحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلى فى مرمى كايزر تشيفز فى الدقيقة 52 من عمر نهائى دوري أبطال أفريقيا، والمقام حاليا على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء بالمغرب..ثم سجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى الهدف الثانى بالدقيقة 64 من عمر المباراة .