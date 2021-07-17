شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الأهلى وكايزر تشيفز يشهر البطاقة الصفراء فى وجه أيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر حكم مباراة الأهلى وكايزر تشيفز البطاقة الصفراء فى وجه أيمن أشرف لاعب الأحمر فى الدقيقة 21 من عمر المباراة المقامة حاليا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الوسط، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف في الهجوم.

وجاء تشكيل فريق كايزر تشيفز كالتالي..حراسة المرمى: دانييل أكبي،الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو،الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني،الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو.

نجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 9 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا، ويتطلع «نادي القرن» إلى التتويج باللقب العاشر، وتعزيز أرقامه مساء اليوم.

التقى الأهلي بـ10 فرق في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا للفريق من قبل، وهي فرق « كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر.

تمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه على حساب الزمالك في النسخة الماضية.