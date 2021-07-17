شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى أفريقيا.. تعادل سلبي بين الأهلى وكايزر تشيفز بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرات 15 دقيقة أولى من زمن مباراة الأهلي أمام كايزر تشيفز فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تجمع الفريقين على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، والتى يسعى الأهلي فيها للتتويج باللقب العاشر في تاريخه إفريقيا بينما يلعب كايزر تشيفز النهائي الأول له في المسابقة.

وما زال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء حتى الآن، وسط محاولات ضعفية من الجانبين للوصول لمرمى الآخر والتقدم فى النتيجة.

بدأت المباراة هادئة نسبيا، وفي الدقيقة الثالثة باغت كايزر تشيفز النادي الأهلى بهجوم قوى وسريع أسفر عن ركنبة للفريق الجنوب إفريقي، بعدها رد الأهلى بالوصول لمرمى أكبي من خلال الهجمات المنظمة عن طريق الجبهة اليسرى التي يقودها على معلولـ لكن غياب الدقة في اللمسة الأخيرة منع الخطورة اللازمة.

وفي الدقيقة الثامنة من اللقاء، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى للاعبي كايزر تشيفز، واستحقها للاعب باركز بعد تدخل عنيف مع أيمن اشرف في وسط الملعب.

ونتيجة ارتباط دفاعي للفريق الجنوب إفريقي كاد طاهر محمد طاهر يهز شباك المنافس ويفتتح أهداف اللقاء في الدقيقة العاشرة، لكن المدافع وضع قدمه محولا الكرة لضربة ركنية.

حاول الأهلى التحكم في إيقاع المباراة من خلال التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة كأحد الحلول التي بحث من خلالها موسيمانى لفك تكتلات كايزر تشيفز الدفاعية.

نجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 9 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا، ويتطلع «نادي القرن» إلى التتويج باللقب العاشر، وتعزيز أرقامه مساء اليوم.

ويعتمد الأهلى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على تشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، وفي الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وثلاثي الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

فيما يخوض كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بقيادة المدرب المخضرم ستيوارت باكستر، اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: دانييل أكبي، الدفاع: راماهلوي مافهليلي، إريك ماتوهو، دانييل كاردوزو، وفي الوسط: ريف فروسلر، نجابولو بلوم، ويليارد كاتساندي، هابي ماشياني، وثلاثي الهجوم: بيرنارد باركر، سمير نوركوفيتش، نجكوبو.

تاريخيًا، التقى الأهلي بـ10 فرق في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا للفريق من قبل، وهي فرق « كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر.

تمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه على حساب الزمالك في النسخة الماضية، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، نجح الأهلي في تسجيل 32 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.