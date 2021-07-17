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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 17 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 17 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، سفير مصر باليابان يكشف الاستعدادات الأخيرة للبعثة المصرية قبل أولمبياد طوكيو، وكارتيرون يمنح أيمن حفنى فرصة للمشاركة قبل الاعتزال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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