شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 17 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 17 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، سفير مصر باليابان يكشف الاستعدادات الأخيرة للبعثة المصرية قبل أولمبياد طوكيو، وكارتيرون يمنح أيمن حفنى فرصة للمشاركة قبل الاعتزال.

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