شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 17 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 17 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، مران الزمالك.. جنش يشارك فى التدريبات الجماعية وانتظام الجزيري والمثلوثي، و تدريبات إضافية لمحمد عواد عقب انتهاء مران الزمالك.

مران الزمالك.. جنش يشارك فى التدريبات الجماعية وانتظام الجزيري والمثلوثي

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم، السبت، بملعب نادى الترسانة مع أحمد عبد المقصود مدرب الفريق والدكتور منتصر الرملاوى المدير الإدارى للفريق.

تدريبات إضافية لمحمد عواد عقب انتهاء مران الزمالك

قام محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بخوض تدريبات إضافية عقب انتهاء مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الترسانة، وأدى عواد تدريبات بدنية من أجل رفع معدلات لياقته البدنية، خاصة بعد العودة من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما.

أشرف بن شرقى يغادر المغرب فى طريق العودة إلى الزمالك

نشر الدولى المغربى أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، صور خلال مغادرته المغرب عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، ويغادر بن شرقى مطار محمد الخامس فى الوقت الحالى للقدوم إلى القاهرة، من أجل الانتظام فى استعدادات الزمالك، وبهذا لن يتمكن اللاعب من اللحاق بتدريبات الفريق اليوم، السبت، والتى يخوضها الفريق على ملعب نادى الترسانة، وهو ملعب الراحل حسن الشاذلى، وذلك لوجود إصلاحات فى ملعب نادى الزمالك.

محمود علاء يعود لتشكيل الزمالك الأساسى أمام غزل المحلة بالدورى

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة الاعتماد على محمود علاء، مدافع الفريق، لقيادة خط دفاع الأبيض، فى مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، لتعويض غياب محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق المتواجد مع المنتخب الأولمبى فى طوكيو، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

كارتيرون يمنح أيمن حفنى فرصة للمشاركة قبل الاعتزال

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تألقه فى تدريبات الفريق، بعدما شهد مران الأمس تألق حفنى إلى جانب شيكابالا قائد الفريق، وهو ما حرص كارتيرون على الإشادة به وسيواصل تحفيز اللاعب من أجل إعادته للحسابات حال استمراره بنفس المستوى خلال المرحلة المقبلة.

انتظام جنش والمثلوثى والجزيرى فى تدريبات الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم، السبت، بملعب نادي الترسانة مع أحمد عبد المقصود مدرب الفريق والدكتور منتصر الرملاوى المدير الإداري للفريق، وجاءت الجلسة من أجل التنسيق فى بعض الأمور الفنية والإدارية للفترة المقبلة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

أسامة نبيه يشارك فى مران الزمالك.. وعبد الله جمعة يواصل التأهيل

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم، السبت، بملعب نادي الترسانة، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض اللاعبين تقسيمة من أجل استعادتهم الحالة الفنية، بعدما كان التركيز خلال مران أمس الجمعة على الناحية البدنية بعدما حصلوا على راحة لمدة 11 يوما.