صاروخ السولية يستقبل "كعب شريف" في ثالث أهداف الأهلي أمام كايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، في تسجيل ثالث أهداف الفريق بشباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، باللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد تقدم بثنائية عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة"، قبل أن يضيف عمرو السولية ثالث الأهداف في الدقيقة 74 من المواجهة.

وجاء الهدف بعد تمريرة من حسين الشحات إلى محمد شريف داخل منطقة جزاء كايزر تشيفز بمسافة قليلة، ليحولها المهاجم بكعب القدم إلى عمرو السولية المندفع نحو المرمى.

وسدد السولية كرة رائعة سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس دانيل أكبيي لاعب كايزر تشيفز، ليؤكد على تفوق الأهلي في طريقه نحو تحقيق اللقب العاشر بدوري أبطال أفريقيا.