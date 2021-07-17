بالفيديو.. أفشة يصطاد كايزر تشيفز من الزاوية المستحيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استطاع محمد مجدي "أفشة" ان يسجل هدف ثاني للأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت على ستاد محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، ليمنح أفضلية لفريقه.

وأحرز محمد مجدي "أفشة" الهدف" الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 64 من عمر المباراة بعد خطأ دفاعي جعل الكرة تصل لطاهر، الذي منحها لمحرز الهدف ليتبادل التمرير مع شريف ويسدد كرة في أعلى الزاوية اليمنى لتسكن الشباك.

واستطاع أفشة أن يسجل بذلك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعدما تمكن من تسجيل هدف ثان للأهلي أمام الزمالك في النهائي الماضي وكان الهدف الثاني أيضًا.