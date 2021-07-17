مباشر نهائي إفريقيا.. كايزر تشيفز 0-3 الأهلي.. رائعة السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج الأهلي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بفوز قاسي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".

ثلاثية الأهلي جاءت جميعها في الشوط الثاني حيث كانت البداية عن طريق محمد شريف في الدقيقة (53)، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة (64)، وعمرو السولية في الدقيقة (74).

الأهلي استطاع الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني تواليًا بعد الفوز بها في النسخة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة (2-1)، وأيضًا انفرد "الشياطين الحمر" بالأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 10 ألقاب.

تفاصيل المباراة:

بداية المباراة شهدت ضغطا مبكرا من بطل جنوب أفريقيا؛ حيث حصل فريق كايزر على ضربة ركنية في الدقيقة الثانية، بعدما قام حمدي فتحي بتشتيت الكرة.

الأهلي في حلول الدقيقة العاشرة حاول الوصول لشباك كايزر بتسديدة من طاهر محمد طاهر لكن دفاع كايزر يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة لركنية.

التهديد الأول في المباراة كانت عن طريق فريق كايزر تشيفز بتسديدة من المهاجم الهداف الصربي سمير نوركوفيتش حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصل الكرة في المكان المناسب عند محمد الشناوي.

الدقيقة 21 عاد الأهلي للرد بتمريرة رائعة من علي معلول بعد تنفيذه ركلة ركنية تصل عند حسين الشحات المتواجد خارج منطقة الجزاء لكن يسدد الشحات كرة بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 24 شهدت فرصة لصالح محمد مجدي "أفشة" الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 33 لجأ الأهلي إلى سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء بتسديدة قوية تمر أعلى المرمى دون خطورة لتظل النتيجة سلبية.

الأهلي في الدقيقة 35 نظّم هجمة جيدة كانت عن طريق تمريرة من حسين الشحات لصالح علي معلول الذي حصل على الكرة من داخل منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية أرضية لكن حارس كايزر تشيفز يواصل حفاظه على نظافة الشباك.

في الدقيقة 37 حاول محمد مجدي "أفشة" من خارج منطقة الجزاء أن يصل لشباك كايزر تشيفز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى دون خطورة.

هابي ماشياني لاعب فريق كايزر تشيفز حصل على بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله العنيف على أكر توفيق ليقرر حكم المباراة طرد اللاعب بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 46 دقيقة.

حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء استلم كرة من عرضية علي معلول ليراوغ الشحات مرتين ويسدد لكن دفاع كايزر المتواجد أمام المرمى يبعد الكرة لركنية في الدقيقة 47.

الأهلي وبعد سلسلة من إهدار الفرص أخيرًا يسجل عن طريق محمد شريف في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة من أكرم توفيق لينفرد شريف بالمرمى ويسجل الهدف الأول وتصبح النتيجة (1-0).

الأهلي حسم المباراة تمامًا وفرض كلمته بشكل كامل بهدف ثاني عن طريق محمد مجدي "أفشة" بتسديدة رائعة اكتفى حارس كايزر تشيفز بمشاهدتها لتصبح النتيجة (2-0) في الدقيقة 64.

المباراة حسمها عمرو السولية رسميًا في الدقيقة 74 بعد تمريرة بالكعب من محمد شريف صاحب الهدف الأول ليسدد السولية كرة رائعة ويعزز النتيجة لأبطال أفريقيا وتصبح النتيجة (3-0).

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق - حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز: دانييل أكبي - راماهلوي مافهليلي - إريك ماتوهو - دانييل كاردوزو - ريف فروسلر - نجابولو بلوم - ويليارد كاتساندي - هابي ماشياني - بيرنارد باركر - سمير نوركوفيتش - نجكوبو.