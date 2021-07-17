بالفيديو.. لحظات وصول الخطيب لملعب مباراة نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصل منذ قليل، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي يحتضن مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمود الخطيب على التوجه لحافلة فريق الأهلي قبل الدخول لملعب اللقاء، لمؤازرة اللاعبين وتشجيعهم قبل مواجهة النهائي.

ويواجه الأهلي نظيره كايرز تشيفز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، باحثا عن اللقب الثاني على التوالي والعاشر في تاريخ مشاركته بدوري الأبطال.

كان فريق كايزر تشيفز قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب الوداد المغربي، بينما حجز الأهلي مقعده في هذا الدور على حساب الترجي التونسي.